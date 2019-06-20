國泰（0293）收市後公布5月客貨運量。數據顯示，5月載客量達到296.15萬人次，按年增4.7%；乘客運載率微升0.9個百分點至82.9%，可用座位千米數計算的運力則上升6.6%。貨物及郵件運載量則有所下降，5月載貨量16.83萬公噸，按年減少3.9%；運載率下跌4.7個百分點至63.9%，運力上升4.6%。

國泰今日收報11.54元，升1.41%。累計首5個月，國泰載客量上升4.1%，運力增加6.5%；載貨量減少5%，運力上升1%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，5月整體客運需求強勁，但受激烈競爭影響，收益率仍然受壓。日本市場受惠5月上旬黃金周長假期，收益增長尤為顯著。雖然上半年業務在首季理想表現推動下有實際改善，但預計未來數月的客運收益有放緩跡象。市場對旅遊需求下降，尤以長途航綫為甚，令整體收益率嚴重受壓。

貨運業務則繼續受到地緣政治局勢緊張及市場氣氛轉弱的不利影響。雖然5月運力有所上升，但貨運量及收益率均按年下跌。未來會繼續密切監察，務求有效地因應市場需求及貿易走勢的轉變來配合運力。