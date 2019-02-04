【港股收市】港股颷逾300點 港鐵6連揚
文章日期：2019年6月20日 16:15
市場對美國減息預期升溫，加上人民幣午後走強，帶動港股升幅擴大。恒指全日最多升360點，高位見28563點，尾市升幅略為收窄，埋單收報28550點，升348點或1.23%，收復50天線，連升四個交易日，成交金額977億元；國指升157點或1.46%，報10922點。
友邦（1299）及平保（2318）成升市火車頭，分別升2.56%及3.68%，收報82.05元及94.35元，合共推高大市129點。騰訊（0700）連升3個交易日，埋單再升1.96%，收報354元；另連日強勢的港鐵，今日再度造好，再升0.59%，收報51元，連升6日。
美聯儲會暗示準備減息，黃金價格有支持，金股走強。招金（1818）收市報8.42元，漲7.54%；紫金（2899）以全日最高位收市，收報3.18元，升8.53%。
車股反彈，其中吉利（0175）升4.87%，收報13.34元，屬今日表現最好藍籌。出口股逆市跌，創科（0669）跌1.35%，收報58.55元，屬表現最差藍籌。
維他奶（0345）今日放榜，午後走勢轉弱，收市跌近半成，收報42.55元。另同於今日公布業績的莎莎（0178），績後股價有支持，埋單升9.05%，收報2.41元。
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