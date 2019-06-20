中電控股（0002）發出盈利警告。集團預期會就截至2019年6月30 日止六個月的賬目中，澳洲EnergyAustralia零售業務所佔的商譽進行減值，大約為60億港元至70億港元。

集團管區強調，商譽減值為非現金項目，並不會對集團的現金流及營運造成即時影響，但將會顯著減少集團首六個月所匯報的盈利。因此，集團預期截至2019年6月30日止六個月的總盈利將會錄得未經審計的綜合虧損。

中電於2019年年報中曾提及EnergyAustralia零售業務發展情況，指今年2月，聯邦政府宣布將實施默認市場價格（Default Market Offer），重新規管新南威爾斯省、昆士蘭省及南澳省住宅及小型企業客戶的常規價格（standing offer）；維多利亞省政府亦計劃為住宅及小型企業客戶推出默認價格，兩者將於2019年7月1日生效。集團當時已預期，這些措施一經落實，很可能會對零售業務的未來貢獻產生重大的負面影響。

集團表示，澳洲的新「安全網」零售電價適用於繳付「常規價格電價」的客戶，並將由2019年7月1日起降低該等客戶所需支付的電價。集團預期上述轉變將會令零售業務於2019年下半年

的除稅前盈利減少2.4億至3億港元。該跌幅可能在未來仍會持續，但亦有可能隨著市場參與者及客戶適應新的市場情況後而有所改變。

2019年首六個月計，EnergyAustralia至今的營運表現持續受到季度簡報中所提及的因素影響，尤其是 EnergyAustralia 旗下電廠的產電量因 Mount Piper 電廠受制於煤炭供應問題及雅洛恩電廠的維修要求而下降。此外，遠期能源合約價格於上半年上升，雖然中期來說對業務有利，但卻導致業務組合中用作經濟對沖的部分能源衍生工具的公平價值於上半年出現重大的非現金負面變動。結合上述因素的影響，未計入商譽減值前，按未經審計管理賬目，EnergyAustralia於2019年首五個月的營運盈利為7.31億港元。

集團預期雅洛恩電廠將會回復正常運作，EnergyAustralia 會繼續努力改善 Mount Piper 電廠的煤炭供應；因此，EnergyAustralia 旗下電廠在產電方面所受限制應在2019年下半年得到紓緩。

EnergyAustralia零售業務為一個現金產生單位，而在集團於2018 年12月31日的綜合賬目中，EnergyAustralia 零售業務的商譽為 150.65億港元。該商譽是因 EnergyAustralia 於2005年及2011年作出兩宗零售業務收購而產生，代表EnergyAustralia支付的購買代價超出所購入業務中可識別資產淨值而產生的無形資產。