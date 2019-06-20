光大集團旗下的光大永年（3699）今日舉行股東大會，會後董事長劉嘉及一眾管理層與傳媒會面。被問到對投資本港是否感興趣時，劉嘉表示亦有此想法，會留意確實的機會。對近日反對修訂逃犯條例等政局發展的影響，他認為不會影響其投資意向，形容自己已在港多年，不覺得有何變化。

至於問到獨立非執董石禮謙可有分享對本港政局或投資建議時，劉嘉指，石是老前輩，對本港市場非常有經驗，管理層一直虛心向其請教及交流，但管理層身在其位亦有自身觀點。

股東大會現場的後台，在開始記者會前曾有兩名人士高談在關修訂逃犯條例。本報曾向公司查詢是否石禮謙時，公司表示他是經電話會議參與股東大會。

至於業務方面，光大永年一直在物色英國收購，劉嘉分享指，公司曾有三個目標項目，但分別因出價、時間及法律問題未能洽談成功。他指，身為光大集團的一員，對於風險管理會考慮多點，看得重點，競爭起來可能會慢一點，但公司得向股東負責，加上公司近乎無負債，希望大家放心，只要有好項目可隨時起動。

談及與光大的戰略合作框架協議，有關光大銀行資產管理方面，他指暫未有具體管理內容，但相信會收到合理回報。他又強調去年光大永年的租金收入有增長，去年有一筆上市分攤費用，相信未來會繼續增長。

記者：方楚茵

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