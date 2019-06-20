新加坡機電服務供應商坤集團（0924）今日起公開招股，全球發售共2.5億股，當中約10%即2500萬股在香港發售，每股發售價介乎0.5元至0.6元，以每手8000股計算，入場費約4848.37元，集資金額介乎1.25億至1.5億元，將於7月5日在主板掛牌。

集團有三個主要業務分部，分別為定製及/或安裝電氣系統、協助取得法定批准，及測試和投入使用，當中涉及住宅、商業及工業樓宇。集團亦有承接由新加坡建屋發展局，即新加坡政府的公共房產機構發起的公共住宅發展項目的電機工程。

坤集團擬將集資所得款項42.7%用於收購新加坡承建商註冊系統項下分類的機械及電氣ME01工種至少「L4」評級的註冊新加坡空調及機械通風承建商；約15.3%將用於通過招聘額外員工加強人力；約10.9%將用於購置物業供各種營運需要使用；約10.0%將用於進行電機工程項目初期的前期成本和營運資金需求撥付資金；約8.4%將用作購置額外機器和設備撥付資金；約5.4%將用作購買建築信息模型軟件連同若干配套支援設備並升級企業資源規劃系統；約1.7%將用作購置三輛額外貨車撥付資金；及約5.6%將用作一般營運資金。

截至2019年1月31日止七個月，集團總收益增加64.4%至2830萬新加坡元。有關增加主要由於來自公共住宅項目的收益於期內大幅增加約810萬新加坡元。

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