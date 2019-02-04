市場憧憬降息預期升溫，隔晚美股上升。連升三日累漲1082點的港股，今日繼續做好，升逾200點，創超過一個月高位。

恒指今早高開106點，報28308點，甫開升幅曾收窄得55點，其後升幅逐步擴大，重上28400點水平，上午11時25分左右，高見28495點，最多升293點，半日收報28486點，上升284點或1.01%，成交金額498億元；國指升117點或1.09%，報10881點。

吉利（0175）升4.87%，收報13.34元，是升幅最大的藍籌；申洲國際（2313）跌1.45%，收報101.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.81%，收報81.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；中石油（0857）跌0.52%，收報4.29元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

重磅股方面，騰訊（0700）升1.61%，收報352.8元；匯控（0005）升0.31%，收報65.35元。

內險股跑贏大市，中人壽（2628）升3.3%，收報19.38元；平保（2318）升2.8%，收報93.55元；新華人壽（1336）更升4.74%，收報37.55元。

券商股升幅顯著，中國銀河（6881）漲7.01%，收報4.73元；華泰證券（6886）漲6.74%，收報13.94元；中信証券（6030）漲5.07%，收報16.16元。

A股ETF亦做好，安碩A50（2823）升3.31%，收報15元；南方A50（2822）升3.16%，收報15.02元；華夏滬深300（3188）升3.12%，收報44.65元。

本地地產股靠穩，恒地（0012）升1.81%，收報42.25元；信置（0083）升1.52%，收報13.4元；恒隆地產（0101）升1.36%，收報17.88元。

黃金現貨價格急升，創逾5年高位，金礦股跟隨上升，紫金（2899）飈升6.14%，收報3.11元；招金（1818）漲5.88%，收報8.29元；靈寶黃金（3330）漲5.07%，收報1.45元。

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