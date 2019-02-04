美國減息憧憬上升，加上港元兌美元升值，港元兌美元升0.08%，至7.8182，創6月13日以來的最高水平。港股今早高開106點或0.38%，報28308點，成交金額22億元；國指今早高開34點或0.33%，報10799點。

憧憬美國減息，部份地產股向上，新世界發展（0017）升0.66%，報12.24元；恒地（0012）升0.84%，報41.85元；新地（0016）升1.21%，報133.4元；長實集團（1113）跌0%，報60.55元；信置（0083）跌0.45%，報13.14元。

減息加上免服務費，匯控（0005）跌0.23%，報65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。其他港銀方面，恒生（0011）升0.55%，報201元；中銀香港（2388）升0.97%，報31.1元。

聯通（0762）升2.24%，報8.69元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.39%，報77.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.88%，報80.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點。

港交所（0388）宣布將於7月推出界內證，市場認為產品適合牛皮市況。留意港交所表現。港交所無升跌，報277.8元。

內媒《財新》引述小米（1810）內部公告指，該公司將增加50億元（人民幣．下同）零售渠道投資，資金將用於團隊培訓、合作夥伴激勵及開闢創新零售渠道。小米升0.4%，報9.84元。

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