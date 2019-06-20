恒指昨升703點，收報28,202點。歐洲央行行長德拉吉表示減息和QE是應對低通脹、經濟下行的選擇，美國總統特朗普又與國家主席習近平通電話，雙方確定會於G20峰會見面，消息刺激全球股市急升，港股上升股份過千隻，升勢全面，成交亦明顯回升至過千億元。整體來看，《逃犯條例》修訂已中止，聯儲局及歐洲央行又相繼宣布政策大轉向，今後將進入減息以至再QE階段，加上中美元首即將會面，料至少會同意繼續談判，貿易戰暫不會再升級，投資者入市信心會明顯改善，短線應該看得好一點。只是短期累積升幅已大，宜待稍作回調時入市。

聯儲局昨晚已公布議息結果，如無意外，料會暗示7月開始減息。全球央行放鴿，中美關係也出現轉機，市場避險情緒一掃而空，貿易戰受害股萬洲（0288）、手機設備股舜宇（2382）、5G概念股中興（0763）等齊齊爆升。全市上升股份逾1100隻，很多反彈乏力的股份都強勢回升，強勢藍籌股也持續有好表現。但要留意，不少藍籌反彈幅度已相當大，例如騰訊（0700）、港交所（0388）、友邦（1299）等，由5月低位計升幅都達10%。短線仍會領升大市，繼續是入市的好選擇，但也會開始有獲利沽壓。

好消息湧現 高追易捱價位

由於利好密集出現，股市反彈速度很快，與投資者面對局勢不明朗而持倉水平不足有關，一個好消息又令大家害怕落後大市而急於買貨。昨日不少股份的高位都高得有點誇張，例如港鐵（0066）一度急升近4%至歷史新高的51.95元。這時候高追入市較易捱價位，而退一步說，很多利好都已出現，昨日不少股份都出現陰燭，宜待股價稍為回落再入市，值博率較高。

航空股由高位計跌幅達到30%至40%，一來油價早前急升，二來人民幣匯價由升轉跌，三來波音MAX客機停飛影響運力，再加上中美貿易戰爆發，市場擔心客貨運需求減少，估值曾跌至0.9倍，與歷史最低位的0.8倍相差不遠。不過，油價經已大幅回落，上述因素多已在估值上反映，而近期營運數據也見理想。國航（0753）5月份收入客公里同比增長8.3%，比去年同期的11.6%放緩，而可用座公里繼續穩步增長，同比升5.5%，帶動客座率同比上升2.1個百分點到80.1%。客座率穩中微升，顯示運力管理仍然良好。

航運數據佳 三大航空股見支持

雖然中美關係5月起急劇惡化，但國航（0753）指7月及8月期間外遊訂位情况令人滿意。但股價始終反彈乏力，估計是市場擔心貿易戰持續或升級，人民幣最終會失守7算引發拋售，大家都等終極一跌才買貨博反彈。特別是人行行長易綱早前淡化7算的重要性，人行前行長周小川更擔心會爆發競爭性貶值，市場更對航空股避之則吉。

不過，三大航空股在低位都有很強支持，昨日隨大市急升並以陽燭收市，也只是第一天反彈，在低估值支持下，加上資金會逐漸流向中型、高啤打值板塊，值得留意。

[張兆聰 還看今朝]