聯儲局維持息率不變，但政策聲明中放棄「耐心」一詞，市場對於降息的預期上升，債息下跌，美股一度升104點，收市回順。另外，美國貿易代表萊特希澤表示，將與中國副總理劉鶴洽談，為兩國首腦會晤做準備。萊特希澤稱目前尚不清楚正式的貿易談判是否會恢復。

道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.15%，報26504點。標普500指數收漲8點，升幅0.3%，報2926點。納斯達克綜合指數收漲33點，或0.43%，報7987點。

聯合健康保險升1.8%，報250.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而波音跌1.44%，報368.56元，拖低道指36點。

科技股方面，蘋果收市報197.87元，跌0.29%，谷歌母公司Alphabet收市報1104.51元，跌0.06%，亞馬遜收市報1908.79元，升0.39%，Facebook收市報187.48元，跌0.52%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報384點。德國DAX指數收跌0.19%，報12308點；法國CAC 40指數漲0.16%，報5518點；英國富時100指數收跌0.54%，報7403點。

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