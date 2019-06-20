美國維持息口不變，並刪除「耐心」一字，使市場對降息的預期升溫。聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，經濟增長放緩等風險再次浮現，多名委員認為，有理由實施「更加寬鬆一些的貨幣政策」。

鮑威爾指，今次會議上支持減息的人並不多，對於最近出現的貿易不確定性和全球經濟增長放緩等經濟逆風再次浮現，多位成員認為「出現不太有利的結果的風險已經上升」，希望了解是否會長期持續存在，並「將根據需要採取行動，包括在需要時及時採取行動」，強調確實看到有關風險，但目前基本情況仍然良好。

鮑威爾又指，對於聯邦基金目標利率是減25或50個基點，儲局官員還沒有真正「參與」討論，答案「很大程度上將取決於未來的數據和不斷變化的風險情況」，普遍的觀點是在行動前多觀察，認為預防勝於治療是目前有效的政策思考方式。他指，多名委員認為，有理由實施「更加寬鬆一些的貨幣政策」。

鮑威爾表示，貿易前景走向存在更大的不確定性，而市場對此的憂慮亦可能會導致最近的幾次調查中企業信心下降，「我和我的同事有一個總體目標：那就是維持經濟擴張」。

另外，對於其職位，鮑威爾表示，非常願意完成聯儲會主席的法定任期。

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