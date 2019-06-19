港交所（0388）宣布將於7月推出界內證，瑞通上市產品銷售主管翁世權表示，該行會配合港交所，7月會有相關新證應市。他表示市場終於有產品是適合牛皮市況，因為發行面額規定在0.25元至1元，如果掛鈎指數或股票在到期日前5天平均價是在指定範圍內，投資者可以用1元獲贖回。如果在到期日時掛鈎指數或股票處於價外則只可用0.25元贖回。即獲利及虧損在買入時已有預算。

例子：恒指界內證是25000-27000點，發行價為0.6元，在到期時恒指平均價為26500點，投資者便以1元贖回，即賺取0.4元。相反若跌至24999點，則只能以0.25元贖回，故會虧損0.35元。

香港交易所聯席總裁兼首席營運總監戴志堅說：「香港交易所推出界內證標誌著香港發展結構性產品市場的新里程，亦切合我們最新戰略規劃中的增長目標，加快開發新衍生產品及結構性產品的步伐，提升香港市場的吸引力，成為投資者和發行人在亞洲時區的首選市場。」

投資者可因應界內證相關資產價格在到期日是否在行使價之內，而獲得預定的定額回報。看準界內證相關資產後市上落範圍的投資者，可考慮投資界內證產品，以便在窄幅波動、走勢平淡的市況時有獲利機會。

界內證於7月推出時，發行商首階段可發行就騰訊控股（0700），中國平安（2318），中國建設銀行（0939），友邦保險（1299）及 中國移動（0941）及恒生指數發行界內證。一如衍生權證，界內證可在到期日前於香港交易所買賣。界內證到期時以現金結算，不牽涉購買或出售相關資產。界內證由獨立第三方發行，一般是投資銀行，與相關資產發行人無關。