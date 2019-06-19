謝瑞麟：料今個財年同店銷售持平 審慎發展業務。謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀(左)及副主席伍綺琴。(劉焌陶攝)

謝瑞麟（0417）全年多賺9.6%至5416萬元，不過整體同店銷售跌5%，內地同店跌幅更大，達12.2%。集團主席及行政總裁謝邱安儀預計，今個財年的整體同店銷售持平，其中香港可錄得單位數字增長，內地表現則屬持平，香港會以「舖換舖」策略發展，今年將尖沙咀及東涌開設分店，會審慎發展業務。

至於集團香港4至6月的表現，謝邱安儀形容「好靠節日帶動」，例如4月會較為困難，而5月受五一黃金周帶動，市況不會太差，6月傳統上是零售淡季，加上政局不穩定，故不太看好銷售表現。

內地方面，集團計劃在2年內新增200間分店，副主席及首席策略官暨財務官表示，主要是加盟店為主，他們過去主要出售黃金產品，有意出售珠寶產品，故成為集團的加盟商。

近日港府欲修訂《逃犯條例》，引起市民連續兩個周日上街遊行，謝邱安儀坦言，集團生意的確受影響，包括本地消費，但相信只屬短期影響，因政府已在各個方面穩定市況，相信影響不會持續太久。她續稱，中美貿易戰及政局不穩，短期會令集團發展更審慎，不過未影響中長期發展，仍看好香港、內地的零售市場，會做好自己帶動生意。

記者：蕭嘉聰