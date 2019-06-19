對於匯豐取消多項低存款手續費，東驥基金管理董事總經理龐寶林笑言此舉目的，一定是為了應對即將到來的虛擬銀行挑戰。

龐寶林指出，對於很多年輕一代而言，開戶口想儲錢，但存款又會被手續費蠶食，虛擬銀行對他們而言無疑比匯豐吸引得多；另外，初創企業都是「Tech人」，「你叫他們去銀行排隊，他們一定不願意」。

龐寶林直言，雖然匯豐仍然手握大客戶，但也不能不考慮到客戶老化的流失問題，何況像中銀香港、渣打已經獲批虛擬銀行牌照，客戶最多是「左手轉右手」，但對虛擬銀行態度不算積極的匯豐而言，客戶流失就是流失，所以取消手續費就算未必可吸納新客戶，也盡量確保舊客戶不走。

對於其他傳統銀行會否跟隨，龐寶林認為機會很大，尤其過去以較低手續費吸納匯豐客戶的銀行。至於坊間有傳是因為近期修例風波之下有部份人將存款從中資行提走，匯豐有意趁機吸納，龐寶林相信只是謠傳炒作：「匯豐都有中國業務，而且不可能為此去取消手續費」。

記者：陳子凌

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