標普全球企業評級高級董事Mark Habib認為，華為被禁對電訊及科技行業造成衝擊，但現時無須調整相關企業評級。他又稱，短期內華為事件會衝擊手機供應鏈，但風險仍屬可控，許多營運商暫停採購華為手機，料影響行業庫存，但現時新手機周期放緩，而且部分營運商擁有退貨權，進一步減少風險。他提到，華為事件將刺激網絡設備成本或延遲出貨時間。

標普全球企業評級高級董事JunHong Park指，現階段華為面臨市場禁售限制及供應限制，華為手機部分核心部分依賴美國供應商，料美國供應限制令將打擊華為手機海外表現，讓韓國三星有機會搶佔華為市場份額。另外，三星5G網絡設備的全球份額可由現時的前單位數增至兩位數字，但他提醒華為亦是三星手機零件主要客戶之一。

企業評級高級董事Raymond Hsu認為，華為事件下，內地提早5G商用計劃，促使電訊商增加華為網絡設備使用量，同時加重他們支出負擔，但相信電訊商財務狀況仍然穩健。他指出，華為被禁提高南韓、日本、澳洲及新加坡等亞太地區的5G資本開支，但大部分營運商均採取「多供應商」政策，故財務影響不太。東南亞地區方面，當地營運商出於價錢考慮而傾向選用華為設備，但由於當地5G投入資金速度較慢，華為事作對上述地區影響甚少。

記者：李哲毅

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