對專營的士有興趣的競投者，大致分為三派：港資、外資、中資。

先講外資，久久未能合法化的Uber，已表明無意競投專營的士，理據是嫌車少、收費高，在媒體訪問中，還有一絲老羞成怒的感覺。是的，Uber必須反對此議題，才有希望逼使政府拿出其他方案作討論。

除了Uber，還有Grab，在其收購Uber東南亞業務後，盛傳Grab仍有意在香港大展拳腳，根據2018年《明報》報導「兩網約車「過江龍」有意攻港 議員促擱置專營的士計劃」，引述政府人士指出，Grab曾向政府表示有興趣在香港發展的士業務，當中包括專營的士，一旦政府開放網約車市場，這些「過江龍」亦有興趣加入戰團。但據了解，滴滴出行與Grab有簽訂的不競爭（non-competitive）協議 ，一切就視乎滴滴會否像市場傳聞一樣撤出香港，還是要繼續「生人霸死地」。

港資方面，HKTaxi率先表明有興趣競投，這間成立6年的公司，是網約的士界的龍頭，市佔率達七成，實力遠遠拋離對手，訂單數量甚至與Uber並駕齊驅。的確，HKTaxi是最有條件把專營的士做好的一間公司，一來HKTaxi可以結合傳統的士訂單，做好乘客體驗；二來這間公司往績不俗，以小本經營方式，成功擊倒財雄勢大滴滴，以及其餘本地對手如飛的、截的等等，實力高一班。

至於其他港資，有傳一些持有專營及非專營交通牌照的企業，亦有興趣競投專營的士，來勢洶洶，這班玩家熟悉香港的牌照遊戲，就算無意競投，或許也需要入標畀面政府，以表效忠。

最後當然是雷聲大雨點小的中資，以滴滴出行為首，兩年前同樣是《明報》引述消息指滴滴曾競投專營的士摸底，但在過去一年，滴滴以DiDi品牌在香港營運，就明顯地以失敗告終，縱使「燒錢」幾千萬，落力為你好，得不到分數，早前《蘋果》更指滴滴香港減人手，一心轉型做白牌跨境車，以身試法，挑戰警方。

總括而言，專營的士並非的士牌主或Uber所形容般「不吸引」，這世界始終百貨應百客，如果結合「專營的士＋傳統的士」，自然會有協同效應，在香港或許能殺出一條血路。

大灣區國舅

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專營的士大混戰（上）：http://bit.ly/2RlPkMt

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