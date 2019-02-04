中美貿易爭端出現曙光，中港股市交投氣氛顯著造好。港股午後靠穩，恒指企穩28000點以上，U盤時段進一步抽高，收市升703點或2.56%，連升3個交易日，並創逾7個月以來最大單日升幅，收市報28202點，創逾一個月高位，成交金額1051億元，為5月尾以來最多；國指升257點或2.45%，報10764點。

友邦（1299）及騰訊（0700）領升，分別收報80元及347.2元，升4.3%及3.95%，兩股合共推高大市225點。港鐵（0066）連日5日，今日再升1.6%，突破50元大關，收報50.7元。

貿易局勢有降溫跡象，相關概念股反彈。手機設備股走強，瑞聲（2018）升4.49%，收報44.25元；舜宇（2382）升10.11%，收報79.5元，成表現最好藍籌。內媒報道，小米（1810）將增加50億元人民幣零售渠道投資，該股今日升2.2%，報9.8元。

市場憧憬美聯儲會維持息率不變，地產股有支持，恒地（0012）升2.22%，收報41.5元；新地（0016）升1.23%，收報131.8元；新世界發展（0017）升1.67%，收報12.16元；長實集團（1113）升1.94%，收報60.55元；信置（0083）升0.76%，收報13.2元。

異動股方面，謝瑞麟（0417）績後造好，收市升0.65，報1.56元；同於今日放榜的中國動向（3818），埋單跌1%，報0.97元。

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