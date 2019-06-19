據外電報道，繼亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)、微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)，名牌LVMH集團主席兼行政總裁阿爾諾(Bernard Arnault)成為第3名千億美元富豪，坐擁至少1000億美元的財富。

報道指，法國名牌如：LV手袋、Tag Heuer手錶等仍受中國市場歡迎，帶動LVMH在今年的股價大幅上升43%，成為法國CAC40指數表現第3佳的成分股。LVMH於周二的股價亦創歷史新高，上升2.9%至每股368.80歐元，帶動阿爾諾的資產淨值增加近320億美元(約2504億港元)，身家高達1004億美元(約7859億港元)，升幅冠絕「彭博500億萬富翁指數」。

報導又稱，阿爾諾早年透過收購Christian Dior進軍奢侈品市場，其後於1988年出售其業務，並逐步購入LVMH股權；現時則透過家族控股公司，分別持有約一半的LVMH和97%的Christian Dior股權。阿爾諾目前擁有的財富相當於法國經濟的3%以上，他早前曾承諾捐出超過6.5億美元(50.88億港元)，重建於4月被大火燒毀的巴黎聖母院。

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