匯豐銀行今日宣布，取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，亦取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費，料逾300萬名匯豐個人客戶受惠。

市場對此普遍持支持態度。匯豐客戶梁先生表示，匯豐此做法「十分好」，但擔心日後輪候櫃枱服務時間將會延長，希望銀行未來會加設自動櫃員機以紓緩輪候時間。

另一位匯豐客戶李太則表示：「無所謂啦，自己都幾廿歲。」她認為自己已是長者，所以與她無關。同為匯豐客戶的麥小姐則指：「唔使俾咁多錢當然係好事。」

持有恒生戶口的岑先生則坦言：「希望其他銀行遲啲都會取消，有啲老人家同無咁多cash嘅人都可以用到佢既服務超過90%。」

至於持有中銀戶口的鄧先生則希望，其他銀行未來可效法匯豐的做法，讓更多人受惠，但暫未有考慮於匯豐開設戶口。

匯豐表示，該行是香港首家提供免費基本銀行服務的銀行，希望藉此促進普及金融。

記者：周綺琪

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