匯豐取消包括低戶口結餘收費等服務費，疑似迎戰即將營運的虛擬銀行。事實上，雖然虛擬銀行與傳統銀行一樣提供零售銀行服務，但虛擬銀行主要透過手機和電腦提供服務，並無實體分行，市民只要透過手機或電腦，便能進行遙距開戶、申請信用卡、貸款、過數等等銀行服務。

不過，虛擬銀行雖沒有實體分行，但仍受金管局監管，包括規定虛擬銀行要在香港開設主要辦公室，申請牌照時要向局方提交詳盡的業務計劃，而且要證明有充足財政實力，滿足3億元的最低繳足款股本要求。

同時，金管局去年已明確指出，引入虛擬銀行的一個主要目的是促進普及金融，借助虛擬銀行的資訊科技平台減低吸納新客戶的成本，因此虛擬銀行不能設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費，同時，虛擬銀行也要加入存款保障計劃，虛擬銀行每位用戶存款也有最高50萬元的保障。

因此，不徵收低戶口結餘收費加上同樣有存款保障下，虛擬銀行對低戶口結餘用戶的吸引力便會比有收費的傳統銀行為大。目前金管局共發出8個虛擬銀行牌照，當中包括了中銀香港（2388）、京東及怡和合組的Livi、渣打（2888）牽頭電盈（0008）及攜程金融的SC Digital。至於今次宣布取消多項服務費的匯豐，雖未知有否申請虛擬銀行牌照，但去年8月匯豐香港區零售銀行及財富管理業務電子服務平台主管艾俊安曾表示，未見申請虛擬銀行牌照可帶來明顯好處。

記者：陳子凌

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