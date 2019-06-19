德勤預計香港今年全年將有200家公司上市，集資額約為1800億至2500億元，料年內會有2至3家同股不同權公司上市。德勤指，今年上半年共有76隻新股上市，集資額達695億元，數量比去年同期低25%，但金額則高出38%。

德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，科技股在上市數量而言已成為主板的主流，惟統計數字顯示，今年上半年5大集資額的新股是券商、生科股及教育股等。他亦指，今年主板出現更多中型新股，GEM新股數量亦急速下滑。

阿里巴巴回港第二上市因以保密形式遞交申請，故直到通過上市聆訊後才會公布細節。歐振興指，一般循此方式上市的公司「都可以好快」完成。他又認為，公司現金流強勁，今次集資或為日後「留彈藥做併購」，但如果今次上市後表現好，或吸引其他中概股回港上市。

近日有新股延後上市，亦有傳有意上市的公司考慮轉投美國上市，歐振興表示，公司延後上市好可能是受上市前投資者決定影響，指有投資者可以以高價注資公司，冀待市况轉好才繼續上市，並指相信公司在社會環境回穩後，都會盡力爭取今年內上市。

記者：陳惠恩

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