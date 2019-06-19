恒指升651點，收報28150點，成交金額636億元。歐洲央行行長德拉吉表示減息和QE是應對經濟下行的選擇，國家主席習近平又與特朗普通電話，雙方確定會於G20會議上見面，消息刺激全球股市急升，全市上升股份過千隻，升勢全面，成交亦明顯增加，半日成交額已幾乎等於周一全日金額。

整體來看，逃犯條例修訂已停止，聯儲局及歐洲央行又相繼宣布政策大轉向，今後將進入減息以至再QE階段，加上中美元首即將會面，料至少會同意繼續進行談判，貿易戰暫不會再升級，投資者入市信心會明顯改善，短線應該看得好一點。

但要留意，不少藍籌反彈幅度已相當大，例如騰訊（0700）、港交所（0388）、友邦（1299）等，不由5月低位計升幅都達10%。短線仍會領升大市，但會開始有獲利沽壓。今天才反彈的股份則尚有較大的上升空間，航空股值得留意。

航空股由高位計跌幅達到30%至40%，一來油價早前急升，二來人民幣匯價由升轉跌，三來波音MAX客機停飛影響運力，再加上中美貿易戰爆發，市場擔心客運需求減少，估值跌至0.9倍，與歷史最低位的0.8倍相差不遠。

不過，上述因素多已在值值上反映，而國航（0753）更表示7、8月期間外遊訂位情況令人滿意，但股價始終反彈乏力，估計是市場擔心貿易戰持續或升級，人民幣最終會失守7算引發拋售，特別是人行行長易綱淡化7算的重要性，人行前行長周小川更擔心會爆發競爭性貶值，市場更對航空股避之則吉。不過，3大航空股在低位都有很強支持，今早隨大市急升，但也只是第一天反彈，在低估值支持下，加上資金會逐漸流向中型、高啤打值板塊，可留意。

張兆聰

明報首席評論員