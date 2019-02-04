中美重啟貿易會談，利好市場交投氣氛，中港股市齊齊造好。港股今早裂口高開726點，開報28224點，已為半日高位，中午尾市升幅略為收窄，但仍穩守28000點大關，半日收報28150點，漲651點或2.37%，重上牛熊線（27658點），成交金額636億元；國指升248點或2.37%，報10756點。

大市半日有逾1100隻股上升，國際金融股熱炒，其中友邦（1299）領升大市，半日抽升3.72%，收報79.55元，貢獻恒指102點；其次為騰訊（0700），半日漲3.65%，以近高位收市，收報346.2元，推高大市98點。另外，港鐵（0066）持續受捧，今早一度升4.1%，高見51.95元，創新高，收報50.55元，漲1.3%。

中美貿易戰有新進展，相關概念股亦受惠。中興（0763）一度漲逾11%，高見22.5元，創逾一個月新高，收市報21.9元，漲8.15%；手機設備股升勢凌厲，瑞聲（2018）升4.37%，收報44.2元；舜宇（2382）升8.24%，收報78.15元，屬半日表現最好藍籌。豬肉股萬洲（0288）半日升逾半成，收報8元。神華（1088）逆市跌0.24%，收報16.9元，屬跌幅最大的藍籌。

異動股方面，藥明生物（2269）遭大股東配股套現，半日跌2.06%，收報71.45元。

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