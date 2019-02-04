【全港首家】匯豐取消綜合理財戶口最低結餘要求 逾300萬客戶受惠
文章日期：2019年6月19日 11:13
匯豐銀行今日宣布，由今年8月1日起，取消「個人綜合理財戶口」的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，逾300萬名匯豐個人客戶受惠。
匯豐表示，這是香港首家提供免費的基本銀行服務的銀行。同時，該行亦取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費。
由2019年8月1日起取消的各項收費：
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戶口類別
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收費更改
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滙豐運籌理財綜合戶口*
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取消低額結存服務費(現時20萬港元以下需繳費**)
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個人綜合理財戶口
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取消低額結存服務費(現時5000港元以下需繳費**)
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港元結單儲蓄戶口
港元存摺儲蓄戶口
現金卡戶口
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取消月費 (現時5000港元以下需繳費**)
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取消已登記「儲蓄易」服務客戶的櫃位交易費
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萬用戶口
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取消月費 (現時3000港元**以下需繳費)
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「大學生」戶口
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取消年費
* 持有「滙豐運籌理財綜合戶口」需維持三個月的平均全面理財總值在20萬港元或以上
** 三個月的平均全面理財總值
由8月1日起，客戶持有或開立個人綜合理財戶口均不設戶口最低結餘要求，並可享一站式銀行服務組合，包括港元儲蓄、港元往來、人民幣及外幣儲蓄（涵蓋多達11種主要貨幣）、定期存款及投資服務。只需一個戶口及一張綜合月結單，客戶即可管理所有個人財務事宜，而透過滙豐流動理財及網上理財服務，隨時掌握戶口的最新狀況。
匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，這次取消大部分個人儲蓄戶口的低額結存服務費 、櫃位交易費、月費及年費意義重大。希望藉今天的公布促進普及金融，讓社會各階層的客戶，都能夠享受簡便、快捷的銀行服務。
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