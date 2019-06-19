外電引述知情人士報道，美國總統特朗普今年初曾詢問白宮律師，研究撤換美國聯儲局主席鮑威爾，僅將其留任至理事的合法性。

據消息人士指，特朗普團隊進行了法律分析，根據《聯邦儲備法》，總統需提出證據以證明聯儲局主席失職，總統才有權將其革除，否則認為無故解僱鮑威爾是非常有問題。

早前特朗普被傳媒問及是否仍想把鮑威爾降職時，他僅回應指：「好吧，讓我們看看他做了什麼。」（Let's see what he does.）而美國首席經濟顧問庫德洛則強調，目前白宮沒有考慮將鮑威爾降職。聯儲局發言人Michelle Smith在一封電子郵件中說：「根據法律規定，聯邦儲備理事會主席只能被因故解職。」

特朗普多次公開批評鮑威爾加息，妨礙經濟增長和金融市場，亦指責其沒有在中美貿易戰時為美國提供更多的寬鬆措施。自去年12月聯儲局加息後，美媒開始報導特朗普考慮將鮑威爾解僱。

面對特朗普多次的批評，鮑威爾於3月接受哥倫比亞廣播公司新聞節目訪問時表示，他不認為總統有權解僱他。他指出：「法律清楚規定我有4年任期，我完全打算做滿」。

鮑威爾主席任期將於2022年屆滿，若他被降職並只擔任理事，將是史無前例的舉動，屆時主席人選將重新由特朗普提名，再經國會參議院確認。

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