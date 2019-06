next

外電引述知情人士報道,美國總統特朗普今年初曾詢問白宮律師,研究撤換美國聯儲局主席鮑威爾,僅將其留任至理事的合法性。

據消息人士指,特朗普團隊進行了法律分析,根據《聯邦儲備法》,總統需提出證據以證明聯儲局主席失職,總統才有權將其革除,否則認為無故解僱鮑威爾是非常有問題。

早前特朗普被傳媒問及是否仍想把鮑威爾降職時,他僅回應指:「好吧,讓我們看看他做了什麼。」(Let's see what he does.)而美國首席經濟顧問庫德洛則強調,目前白宮沒有考慮將鮑威爾降職。聯儲局發言人Michelle Smith在一封電子郵件中說:「根據法律規定,聯邦儲備理事會主席只能被因故解職。」

特朗普多次公開批評鮑威爾加息,妨礙經濟增長和金融市場,亦指責其沒有在中美貿易戰時為美國提供更多的寬鬆措施。自去年12月聯儲局加息後,美媒開始報導特朗普考慮將鮑威爾解僱。

面對特朗普多次的批評,鮑威爾於3月接受哥倫比亞廣播公司新聞節目訪問時表示,他不認為總統有權解僱他。他指出:「法律清楚規定我有4年任期,我完全打算做滿」。

鮑威爾主席任期將於2022年屆滿,若他被降職並只擔任理事,將是史無前例的舉動,屆時主席人選將重新由特朗普提名,再經國會參議院確認。

