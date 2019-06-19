投資相連壽險與一般儲蓄壽險不同之處，是保單價值由保險公司根據相關基金表現釐定，投連險資產由保險公司擁有，保單持有人只擁有該投連壽險保單。投連險在金融海嘯前盛極一時，2007年佔當年新做個人業務保費75%，不過海嘯後公眾對風險更審慎，以及監管當局亦實施嚴格規管措施，不少保險公司減少投連險業務。2016年投連險佔新做個人業務保費3.19%，去年則回升至10.76%。

10Life保險比較平台創辦人倫沛然表示，由於投連險的銷售衍生不少投訴，自2013年保監處﹙即保監局前身﹚已發出指引，要求中介人在銷售投連險時，需披露收取的實際佣金、產品收費水平等，投保人需要簽署多張表格，包括《風險承擔能力問卷》、《理財需要分析》、《重要資料聲明書及投保人聲明書》等。保險中介人有責任了解及向消費者解釋文件內容，消費者亦需了解文件內容方再簽名。

保險予人風險較低的印象，不過倫沛然表示，投連險並非保守的保單，因為投連險的價值與所選基金的價值相連，如果基金價值暴跌，保單價值亦會暴跌，甚至可以跌至零，另外，投連險涉及多額外收費，長遠可能蠶食回報。

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