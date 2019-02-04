國家主席習近平昨晚應約與美國總統特朗普通電話，新華社引述特朗普表示，期待與習近平在二十國集團領導人峰會期間再次會晤，就兩國關係深入溝通。受相關消息提振，美股顯著上揚，港股ADR指數亦大升逾400點，亞太區股市承接外圍強勢，今早亦全線漲逾1%，預示港股今早有望大幅高開。

港股ADR指數收報27908點，升409點或1.47%。在美掛牌的港股預託證券(ADR)全面做好，匯控（0005）ADR收報64.59元，升0.54元；騰訊（0700）收報343.25元，升9.25元。

內銀股靠穩，建設銀行收報6.52元，較港收市升0.1元；工商銀行收報5.93元，較港收市升0.07元。紐約期油收漲4%，創五個月來最大漲幅，中海油（0883）ADR收報12.81元，升2.3%；中石油（0857）ADR收報4.39元，升2.7%；中石化（0386）ADR收報5.18元，升1.8%。

今日可留意的股份：

長和系旗下的和黃中國醫藥科技決定暫緩上市計劃。據報指因憂慮近期市場不確定因素增加，公司打算推遲今次香港上市計劃，文中更指香港近期因《逃犯條例》修訂風波引起的大規模示威活動，亦是造成投資者不安的原因之一。

持有騰訊逾三成股權的南非傳媒集團Naspers或遭大股東減持，有外電報道，南非政府僱員退休基金（GEPF）正考慮減持Naspers約16%股份，市值涉約2450億蘭特（約1311億港元），以避免資產過分集中於單一股票。南非上市的Naspers昨日升0.071%。

藥明生物（2269）公布，董事長兼非執行董事李革持有的Wuxi Biologics Holdings向市場配售公司約5500萬股，每股配售價為69.3元，較昨日收市價72.95元，折讓5%，套現38.115億元。

雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子陳思銘創立兼「打骰」的內房景業名邦申請上市，景業名邦主要在廣東省及海南省供應住宅物業。

森信紙業（0731）昨日公布，截至3月底止全年業績，純利1.09億元，按年倒退44.5%。營業額為59.08億元，按年升2.6%。每股基本盈利9.2仙，擬派末期股息0.02元，比去年減少27.27%。