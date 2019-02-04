中美兩國元首就貿易形勢通電話，特朗普和習近平同意出席下月的G20峰會，刺激美股三大指數全線高開高走，道指大升逾300點；標普500指數更逼近歷史高位。

道瓊斯工業平均指數收市上升353點或1.35%，報26465點；標普500指數上漲0.97%，報2917點；納指上漲1.39%，報7953點。

儘管受到737MAX停飛影響，波音於巴黎航展首日訂單勁減，但英國航空母公司國際綜合航空集團(International Consolidated Airlines Group）訂購最多200架波音737 MAX客機的消息引發市場震動，波音收市大漲5.4%，報373.96美元，引領美股向上。

科技股表現不俗，蘋果漲2.3%，Netflix漲1.8%，Google漲1.0%，亞馬遜漲0.8%，但Facebook則高開低走，收市跌0.3%，公司發布數字貨幣Libra，預計2020年上半年正式推出。

芯片股全線上揚，博通和美光科技大升超過6%，英偉達升近6%，英特爾亦升超過3%。

中概股方面，阿里巴巴漲3.5%，京東漲3.4%，富途證券漲3.7%，愛奇藝漲2.4%，百度漲2.3%，瑞幸咖啡跌2.2%。

歐洲股市亦顯著做好，德拉吉最新鴿派言論令歐央行貨幣政策寬鬆預期升溫。英國富時100指數漲1.17%，報7443點，德國DAX 指數漲2.03%，報12331點，法國CAC指數漲2.2%，報5509點。