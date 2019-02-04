本港政治局勢漸回穩，行政長官林鄭月娥下午4時見傳媒。港股連升第二日，午後曾漲逾300點。

恒指今早高開62點，報27289點，甫開後轉跌，低見27201點，最多跌26點，其後拗腰倒升，升穿20天線(27262點)，重上27400點，午後升幅再擴大，高見27584點，最多升356點，尾市維持逾200點升幅，全日收報27498點，上升271點或1%，成交額710億元；國企指數收報10507點，上升79點或0.8%，成交額204億元。

舜宇（2382）升4.94%，收報72.2元，是升幅最大的藍籌；中電（0002）跌0.39%，收報88.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2%，收報76.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；匯控（0005）跌0.23%，收報64.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

重磅股方面，騰訊（0700）升1.52%，收報334元，亦為恒指貢獻40點；平保（2318）升0.75%，收報87.85元。旺旺（0151）全年多賺11.6%，派末期股息及特別息2.89美元，旺旺全日升1.73%，收報5.87元。

憧憬減息預期升溫，本地地產股跑贏大市，午後升幅顯著，新地（0016）升2.52%，收報130.2元；信置（0083）升2.34%，收報13.1元；新世界發展（0017）升1.87%，收報11.96元。

內銀股做好，交行（3328）升1.28%，收報6.33元；建行（0939）升1.1%，收報6.42元；工行（1398）升1.03%，收報5.86元。

滬倫通通車，中資券商股上升，華泰證券（6886）升2.89%，收報12.1元；中金（3908）升1.92%，收報14.84元；中國銀河（6881）升1.43%，收報4.26元。

傳東亞（0023）已計劃近期向東亞中國注資，東亞全日跌0.94%，收報21元。

全年多賺近23%的歐舒丹（0973）全日升8.7%，收報15元。

信義玻璃（0868）以3.75元配售信義光能（0968）3.14億股或3.9%股份，信義玻璃升1.12%，收報8.11元；信義光能挫11.86%，收報3.64元。

嘉宏教育（1935）今日主板掛牌，全日收報1.65元，較招股價1.5元高10%或0.15元，每手2000股，未計手續費帳面賺300元。

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