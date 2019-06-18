【有片：選股王】康師傅近日再展升勢 可上望咩價位？
文章日期：2019年6月18日 13:14
恒指高開62點向上，早市最多升255點、高見27482點，半日收報27427點，升200點或0.73%；國指0.56%。大市成交370億元。恒指10天線繼續發揮支持作，上望27800點為短線阻力。
醫藥石藥（1093）、中生製藥（1177）升逾2%；本地地產股繼續反彈，新地（0016）、新世界（0017）升逾1.5%。科技股做好，舜宇（2382）、聯想（0992）升約2%以上。受中美摩擦影響的創科（0669）、萬洲（0288）、利豐（0494）升逾2%。教育股偏好。內房股偏軟，機械工程、金屬、電力股有沽壓。
市况仍未明朗，內地銷售市道保持穩定，上月零售銷售增長加速，食品表現堅挺，蒙牛（2319）、統一（0220）高位拉鋸，康師傅（0322）已重返今年高位，可以留意。
康師傅與騰訊（0700）開展合作，有助公司推動實體產業鏈全面智能化，從生產、銷售渠通及營銷等整個產業鏈進行升級，有利業務發展。走勢上，康師傅今年來穩定向上，經過4、5月橫行整固後，再展升勢，有望上試13.5至14元水平，短線可以20天線（現約12.4元）止蝕。
劉思明
明報投資版資深評論員
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