隔晚美股上升。本港政治局勢漸回穩，據報行政長官林鄭月娥或會見傳媒，估計將會就明確撤回修訂移交逃犯條例，加上內地上月大部分城市一手樓樓價上升，港股今早連升第二日，升穿10天線(27236點)和20天線(27258點)。

恒指今早高開62點，報27289點，隨後倒跌，低見27201點，最低見26點，其後拗腰倒升，升穿27300點和27400點水平，高見27482點，最多升255點，午市收市前回順。半日收報27427點，上升200點或0.73%，成交金額370億元；國指升58點或0.56%，報10487點。

今日放榜的旺旺（0151）升2.95%，收報5.94元，是升幅最大的藍籌；中電（0002）跌0.84%，收報88.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.46%，收報76.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；潤地（1109）跌0.43%，收報31.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

重磅股方面，騰訊（0700）升1.4%，收報333.6元，為恒指貢獻37點；在美國增50間分店的匯控（0005）半日跌0.23%，收報64.05元。憧憬阿里巴巴回歸香港上市，港交所（0388）升1.9%，收報268.8元。

中資金融股靠穩，為恒指貢獻約50點。建行（0939）升0.94%，收報6.41元；工行（1398）升0.86%，收報5.85元；平保（2318）升0.8%，收報87.9元。

本地地產股上升，新地（0016）升1.65%，收報129.1元；新世界發展（0017）升1.53%，收報11.92元；信置（0083）升1.25%，收報12.96元。

手機設備股普遍做好，聯想（0992）升3.16%，收報5.88元；比亞迪電子（0285）升2.09%，收報10.76元；舜宇（2382）升1.96%，收報70.15元。

全年多賺近23%的歐舒丹（0973）半日飈7.54%，收報14.84元。

信義玻璃（0868）以3.75元配售信義光能（0968）3.14億股或3.9%股份，信義玻璃半日升1.75%，收報8.16元；信義光能挫11.14%，收報3.67元。

嘉宏教育（1935）今早主板掛牌，半日收報1.5元，與招股價持平。

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