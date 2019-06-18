國統局公佈5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，當中，只有2個城市錄得按月下跌，1個持平，其餘均向上。而上海是四大城市當中唯一下跌，跌幅0.1%，另一下跌的城市是岳陽，亦跌0.1%。

四大城市當中，廣州按年升幅最勁，按年升12.2%，按月亦升0.8%；北京樓價按月上升0.6%，按年升3.9%，上海按月跌0.1%，按年升1.7%，深圳按月升0.4%，按年升1.2%。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀指，5月份，各地繼續落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制，房地產市場繼續保持穩定。

劉建偉解讀指，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲4.7%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲12.1%和8.1%，漲幅比上月均回落0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲11.3%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比上漲8.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

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