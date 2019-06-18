港股今早高開62點或0.23%，報27289點，成交金額25億元；國指今早高開27點或0.27%，報10456點。

憧憬美國減息，恒隆地產（0101）升1.86%，報17.52元，是升幅最大的藍籌，其他地產股亦向上，新世界發展（0017）升0.51%，報11.8元；長實集團（1113）升0.77%，報59.05元；恒地（0012）升0.74%，報40.6元；新地（0016）升0.39%，報127.5元；信置（0083）升0.63%，報12.88元。

油價下跌，中石油（0857）跌0.7%，報4.25元，是跌幅最大的藍籌，中海油（0883）亦跌0.32%，報12.48元；中石化（0386）跌0.59%，報5.04元。

阿里巴巴擬1拆8，增加內港上市的機會，騰訊（0700）升1.22%，報333元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點。

內銀股走勢各異，建行（0939）跌0.47%，報6.32元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。工行（1398）跌0.52%，報5.77元；交行（3328）升1.12%，報6.32元；中行（3988）升0.31%，報3.21元。

Bernstein將澳門6月博彩收入（GGR）增長預測由增長3%-5%降至增長1%-3%，因至今的VIP的賭枱贏率低。金沙中國（1928）跌0.14%，報35.65元；銀娛（0027）升0.62%，報48.5元。

護膚品股L'Occitane（0973）(歐舒丹)公布截至本年3月底止，集團全年純利達1.18億元（歐元 · 下同），增長21.8%。銷售額則達14.27億元，按固定匯率計按年增長8.7%，按報告匯率計則增長8.1%。擬派末期息每股0.0297元。開市報14.3元，升3.6%。

肖建華旗下「明天系」投資的恒投證券（1476）正式易主，集團公布，買家天風證券同意以每股5.76元（人民幣，下同），收購其7.8億股內資股，佔公司已發行股本的29.99%，總代價約45億元。開市報4元，無升跌。

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