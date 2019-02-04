【開市焦點】港股ADR跌58點 騰訊ADR跌0.19%
文章日期：2019年6月18日 08:59
隔晚美股三大指數向上，而港股ADR則跌58點或0.21%，報27169點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.19%，折合報328.39元；匯控（0005）跌0.82%，折合報63.67元；建行（0939）跌0.38%，折合報6.33元。
今日焦點股份可留意：
護膚品股L'Occitane（0973）(歐舒丹)公布截至本年3月底止，集團全年純利達1.18億元（歐元 · 下同），增長21.8%。銷售額則達14.27億元，按固定匯率計按年增長8.7%，按報告匯率計則增長8.1%。擬派末期息每股0.0297元。
肖建華旗下「明天系」投資的恒投證券（1476）正式易主，集團公布，買家天風證券同意以每股5.76元（人民幣，下同），收購其7.8億股內資股，佔公司已發行股本的29.99%，總代價約45億元。
申萬宏源香港（0218）母企申萬宏源（6806）發公告，指其中一上市基投中國賽特（0153）因未就其認購股份支付任何款項，已違反雙方於4月8日簽訂的基石投資者協議。公司已於今日向中國賽特發出書面通知，立即終止其協議，並保留一切協議中的權利，包括採取法律措施要求中國賽特和賽特集團彌償公司所受的損失。
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