科技股帶領下，美股扭轉近日跌勢，FANG+指數上升1.7%，為6月7日以來最大升幅，另外，市場亦正評估聯儲局減息的可能性，而中美問題預料不會在G20上最得突破。道指窄幅波動，高開18點後，最多曾升76點或0.29%，及最多曾跌39點或0.15%，報26049.8點。

道瓊斯工業平均指數收漲22點，升幅0.09%，報26112點。標普500指數收漲2點，升幅0.1%，報2889點。納斯達克綜合指數收漲48點，或0.63%，報7845點。

波音升2.23%，報354.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而陶氏化學，跌3.52%，報49.35元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報193.89元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet收市報1093.89元，升0.69%，亞馬遜收市報1886.03元，升0.87%，Facebook收市報189.01元，升4.23%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報378點。德國DAX指數收跌0.09%，報12085點；法國CAC 40指數漲0.44%，報5390點；英國富時100指數收漲0.16%，報7357點。