恒指昨升108點，收報27,227點，成交金額669億元。特首林鄭月娥無限期暫緩《逃犯條例》修訂，市場相信香港可維持國際金融中心地位，走資壓力應減少，消息推動港股一度升近400點，曾突破27,500點關口，但其後A股反覆轉弱，港股升幅也不斷收窄。港資股表現強勢，新世界（0017）及信置（0083）均升逾2%，九倉置業（1997）更升3%。香港近日的緊張局勢，最大的得益者是壹傳媒（0282），股價連日急升，但香港電視（1137）也意外地獲益。

6月9日103萬港人上街遊行示威，再加上6月12日政府總部的抗爭，仍未能迫使政府退讓。投資者擔心會發生幾種不同情境，例如通過修訂引發大規模流血衝突，也有可能遭美國取消香港關係法，甚至最壞情况是解放軍出動武力清場，引發全球制裁中國及香港等。年初至今，港資股一直作為避風港，亦慘遭拋售，強如領展（0823）也無法倖免。但接近200萬港人上街遊行示威後，再次要求政府撤回《逃犯條例》修訂，政府終於作出讓步，表示無限期暫緩修訂，並由消息人士向傳媒放風，表示這等同撤回。

政府吹和風 港股應彈不彈堪憂

既然等同的話，何解又不直接撤回以滿足遊行人士訴求？這是一個令人很疑惑的地方。因此，周一仍有不定期的包圍政總行動，但政府面臨的壓力暫時是減弱了。暫緩和撤回雖然大不同，前者只需12天通知期便可恢復二讀，後者則要再重新刊憲、一讀、二讀等，需要花較長時間。只是以當前政府之弱勢，不大可能玩弄文字遊戲後，再突然偷襲式強行通過。即使續有零聲衝突、包圍，但修例一事應暫時已告一段落。

問題是港股對此反應相當一般，部分港資股反彈，但遠談不上收復失地，中資股更是反彈乏力，中細價股完全乏人問津。成交金額更縮減至669億元，為5月初以來最小。市場本月焦點始終在聯儲局議息會議，以及G20的習特會。會否出現、能否達成任何協議或重啟談判，將會牽動後市走勢。只是大市已調整不少，好消息出現仍無法刺激入市意欲，應彈不彈的情况令人不安。

多人上街 壹傳媒連日急升

修例刺激港人上街示威，《蘋果日報》網上版正準備由免費改為收費，獲市民支持，訂閱率隨時有意外驚喜，壹傳媒股價連日急升，昨日再升27％。香港電視同樣值得留意，旗下HKTVmall及HoKoBuy增長理想，今年首季訂單總商品交易額合計為6.34億港元，按年上升73.7%。集團也不斷將產品服務類別和範疇擴闊，本季開始與富衛合作，在網購平台銷售後者的旅遊保險產品。

港視未進收成期 股價難捉摸

港視之所以能受惠修例，緣於競爭對手「士多」股東之一表示支持修例，結果在社交網絡遭網民留言攻擊，很多人表示不會再於「士多」網購。究竟事件衝擊有多大、時間有多長暫不清楚，但港視股價反應正面升2.9％。但要留意，港視仍未進入收成期，仍要數年時間去積累顧客、增加產品、調整商業模式，股價升跌比較難捉模，只宜小注。

[張兆聰 還看今朝]