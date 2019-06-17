鑄件和機加工零件製造商鷹普精密（1286）明至周五（21日）招股，擬發行3.3億股，當中10%為公開發售，每股招股價介乎2.8至3.3元，集資最多約10.9億元，每手1000股，入場費約3333.25元，料本月28日掛牌。摩根士丹利及中銀國際為聯席保薦人。

公司收入約75%來自歐美客戶，主席兼行政總裁陸瑞博指，已於去年與客戶商量關稅分攤的問題，公司訂單未受中美貿易戰影響，而且在三年前已奉行「local for local」的模式，在土耳其及墨西哥設立廠房，以支持歐洲及北美的產能，亦於去年4月以778萬美元購入一幅墨西哥土地，惟未有具體表示建廠時間表或其預期產能。

公司今次集資淨額有約30%將於償還8筆於今年第三季到期的銀行貸款，首席財務官葉匯榮指，公司目前負債約7億港元，運用集資額相信可令負債比率大幅下降。

鷹普過去8年曾4度遞交上市申請，今次終有望可掛牌「敲鑼」，陸瑞博表示，公司對聯交所「痴情不改」，認為來港上市會對集團往後發展很有幫助。他表示，之前延後上市是因為市况非常不好，股東認為需多作觀察。他亦指，港股市况一直都不穩，不會影響公司上市計劃。

記者：陳惠恩

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