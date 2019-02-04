政府暫緩修訂「逃犯條例」，港股今早顯著造好，最多升過384點，高見27503點，惟午後升勢無以為繼，於27250至27300點上落，收市報27227點，升108點，終止過去三個交易日的跌勢，惟全日成交額萎縮至669億元，為1個半月低位。國指午後升幅收窄，埋單僅升8點或0.08%，收報10428點，成交額196億元。

國際金融股領升，友邦（1299）埋單升1.9%，收報75.2元；匯控（0005）升0.63%，收報64.2元，兩股合共推高大市66點。騰訊（0700）跑輸大市，逆市挫0.3%，收報329元。

地產股午後走勢分化，其中九龍倉置業（1997）埋單升2.99%，收報53.45元，屬表現最佳藍籌。其餘地產股方面，恒地（0012）平收，收報40.3元；新地（0016）升0.87%，收報127元；新世界發展（0017）升2.09%，收報11.74元；信置（0083）升2.4%，收報12.8元，長實集團（1113）逆市偏軟，收市跌0.51%，收報58.6元。

內房股偏軟，碧桂園（2007）全日跌2.09%，收報11.22元，屬表現最曳藍籌；潤地（1109）平收，收報33.1元；中海外（0688）跌0.18%，收報27.7元。

個股方面，壹傳媒（0282）今日起推3元訂閱收費，股價午後續強，日中最高見0.395元，創52周高位，收報0.38元，升26.7%。

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