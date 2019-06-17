利豐（0494）今日舉行企業策略發布會，行政總裁馮裕鈞於會上指出，中美貿易戰是集團近20年以來最大的商機，集團大部分的美國客戶已開始轉型生產至中國以外的地方，例如越南、巴基斯坦等。由於利豐的採購網絡遍布逾50個國家，可協助客戶多元化採購，以及轉移生產線至其他國家。

馮裕鈞續稱，集團於中國採購的比例已不斷下降，由2016年的54%，目前已逐步減少至51%，相信該比例會持續向下。他舉例，其中一名美國客戶，其於中國採購的比例，已由過去70%降至明年的20%。

他認為，雖然貿易戰的確影響美國的經濟表現，消費者或會減少購買產品，不過零售商會因應情況加價，對整體銷售額影響不大。

利豐於2017年發布新一份「三年計劃」，計劃投資1.5億美元（約11.7億港元）至數碼化業務，集團今日公布最新業務發展，包括2017年9月開始發展的3D虛擬設計技術。馮裕鈞未有透露投資額，不過他指出，該業務現時已有收入，預計最快於2021年會有較明顯收入。

港股市況波動，令原先有望成為今年最大型新股的亞太區物流地產平台ESR Cayman（1821）押後在港上市。利豐過去曾透露，將於今年分拆物流業務上市，馮裕鈞表示，已準備好相關資料，正等候合適時機進行計劃。

記者：蕭嘉聰

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