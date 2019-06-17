東南亞市場有需求 海豐可候低吸納

香港政局緊張的氣氛緩和，惟資金入市意欲低迷，港股今早反彈受制。恒指高開134點抽高，最多升384點、高見27,503點回順，半日收報27298點，升179點或0.66%；國指升0.27%。大市半日成交385億元。

本地地產股顯著做好，支撐恒指表現；九倉置業（1997）、新世界（0017）、信置（0083）等升約3%；藍籌股友邦（1299）、吉利（0175）升逾2%。醫藥股向好，中生製藥（1177）、復星醫藥（2196）升逾2%。不過，內房股有回吐，碧桂園（2007）、龍湖（0960）跌逾2%；服飾、食品股等消費股普遍有沽壓，華潤啤（0291）、蒙牛（2319）、安踏（2020）跌逾1%。上周受捧的鋼鐵股亦回吐。

大市成交疲弱，難以支撐低殘股的反彈持續，入市留意有基本因素支持的股份。內地5月份對歐盟、東南亞和日本的出口上升，支持整體出口反彈，東南亞市場需求保持旺盛，海豐（1308）可取。

海豐首季業績亦顯示業務穩定，首季收入集裝箱航運物流業務收入增長逾一成，集裝箱運量、運費均有上升。受到愈趨嚴格的環保規定，市場細船拆卸加快，相關供應減少，有利海豐業務。

走勢上，海豐4月升上9元後出現調整，跌至7.5元逐步轉穩，惟料短線於50天線8.2元有阻力，可以候低吸納。

劉思明

明報資深評論員

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