華泰証券（6886）GDR(Global Depositary Receipt，全球預託證券)將於今日在倫敦上市，代表「滬倫通」正式啟動。

「滬倫通」有別於「深港通」及「滬港通」，由於英國與上海的時差關係，因此採用預託證券的方式，情況相當於部份港股於美國發行美國預託證券(ADR)。

華泰於中港兩地均有上市，因此，今次「滬倫通」下的預託股份是來自A股市場而非港股，據早前華泰的公告，本次GDR發行量為7501萬份，相當於7.5億股A股，集資15.38億美元，每份GDR發行價為20.5美元。

華泰將成為首隻透過「滬倫通」於倫敦上市的A股，據早前報道，英國的匯控（0005）則有機會成為首隻在A股上市的英國公司。

華泰原計劃是在去年12月上市，但因技術問題而延遲，據華爾街日報報道，知情人士當時透露，推遲的原因是英國脫歐不確定性以及其他問題。

另外，英國財政部表示，在上海證交所上市的公司中有260家公司可能有資格在倫敦上市。

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