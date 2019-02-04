國家主席習近平及美國總統特朗普於下月在二十國集團（G20）峰會的會面，被視為中美貿易戰關鍵。最新大摩報告對各不確定因素維持審慎，最牛睇恒指32,600點，最淡睇21,080點﹔國企指數最牛睇12,900點，最淡睇6850點，同時預測A股指數將不再跑贏大市。

大摩指，在基本情況下恒指目標為28,000點，國企指數為10,720點，MSCI中國指數為76點，滬深300指數為3650點，絕對上升空間分別為1%、1%、無、跌2%。該行已將MSCI中國指數評級降至中性，並不再預期滬深300指數會跑贏大市。

該行對前景展望認為升幅有限，短期更有下行風險，並將盈利增長預測重新評估以反映潛在宏觀復蘇中斷﹔在連續四月復蘇後消費者活動氣氛再次回落，製造業指數在新訂單及就業受壓下再現收縮。

該行認為在中美貿易持續緊張下，股票短線風險溢價提升，長期國債收益率將顯著提升。同時，潛在的匯率走弱將短線阻礙向中國離岸市場進行資產配置。以及全球GEM基金減持中國股票﹔以及近期主要板塊亦被該行分析員降級等。

大摩預期，比起跑贏大市，A股將與境外中國股市同步，主要因滬深300指數由年初至今已跑贏市場，升幅達22.7%，在不明朗的環境下投資者自行獲利的動力增加等。

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