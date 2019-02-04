香港政府暫緩修訂「逃犯條例」，港股終止過去三日跌勢，今早顯著反彈，一度急升近400點，重磅股普遍上揚，當中香港地產股升勢強勁。

恒指今早高開134點後，升幅一度擴大至384點或1.4%，高見27503點，半日收市報27298點，升179點或0.7%，成交385億元；國企指數收報10447點，升27點或0.3%，成交86億元。

友邦（1299）半日升2.3%，報75.5元；騰訊（0700）升0.7%，報332.2元；匯控（0005）升0.6%；港交所（0388）升1%；中海油（0883）亦升2.4%。

地產股強勢，九倉（0004）升3.5%；新世界（0017）升3.1%；信置（0083）升2.7%；新地（0016）升1.5%；長實（1113）升0.8%。

內房股及濠賭股則逆市下挫，碧桂園（2007）跌2%；中海外（0688）跌0.2%；金沙（1928）跌0.8%；銀娛（0027）跌0.1%。

異動股方面，東亞（0023）上周發出盈警，股價連續第二日下挫，今日再跌3.8%，報21.1元；壹傳媒（0282）今起推3元訂閱收費，股價曾創52周高位，最高見0.385元，半日升22%，報0.365元。

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