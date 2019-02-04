昨日反修例遊行未有發生大型衝突，今早市面平靜，港股今早高開134點或0.5%，報27252點，成交金額20億元；國指今早高開22點或0.22%，報10442點。

吉利（0175）升1.64%，報12.36元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.1%，報56.05元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.42%，報74.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；中移動（0941）跌0.44%，報68元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

反修例遊行人數創紀錄，至今市面平靜，地產股向好，新世界發展（0017）升0.7%，報11.58元；長實集團（1113）升0.51%，報59.2元；恒地（0012）升0.74%，報40.6元；新地（0016）跌0%，報125.9元；信置（0083）升0.96%，報12.62元。港銀方面，恒生（0011）升0.1%，報194.4元；中銀香港（2388）升0.99%，報30.5元；匯控（0005）升0.78%，報64.3元。發盈警的東亞（0023）續跌，開報21.75元，跌0.91%，見52周低。

中信股份（0267）公布，分拆附屬公司中信出版集團股於內地創業板上市，已獲中證監許可，中信出版擬發行不超過4754萬股A股，將用於包括智慧財產權投資與營運平台建設項目，市場估計募集資金使用額為6.5億元人民幣。中信股份開卜巾報10.58元，跌0.75%。