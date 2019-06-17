港股反覆偏軟，市場繼續觀望香港政局發展，交投淡靜。強勢的有金礦股，兩艘運油輪在伊朗對出的阿曼灣疑受魚雷襲擊，美國指摘伊朗要為事件負責，中東局勢緊張刺激金價一度突破1350美元關口。金價即將升至阻力區1360美元至1383美元，這個阻力區已有效多年，不易攻破，惟一旦成功，金價將展開大升浪。

《逃犯條例》修訂引發全港大規模示威，特首林鄭月娥周六召開記者會宣布暫緩修例，應有助港股短線反彈。不過，修例一事與中央近年大幅收緊全國監控的路線脗合，而國際間對此表達強烈關注，作為一個城市的特首敢作出強硬回應，背後定必有中央授意和支持。暫緩可以，但撤回則動搖國家領導人的威信，可能性不大。若這推論大致正確，則市場遲早要再次面對通過《逃犯條例》修定的後果。會否引發走資、跨國企業遷移總部，始終是投資者心中的一條刺。

金價過去多年一直至1100美元至1300美元水平上落，每次升破1300美元後都無法站穩。但上周全球政局動盪，既有中美由貿易戰、科技戰到貨幣戰，再有中東緊張局勢升級，上周五金價一度突破1350美元。多年來金價一直無法升破阻力區間1360美元至1383美元，上周逼近後又回落至1341美元水平，可見這個關口不易突破。

近日升勢 避險因素推動

影響金價的因素眾多，但要展開較大、較長的升浪，最基本要有弱美元支持。例如2000年至2011年的超級升浪，升幅幾達10倍，背後主因就是美國採取弱美元政策，不斷擴大的貿赤和財赤將美元推低，同時中國崛起為全國提供廉價貨品壓低通脹，不斷支持金價走高。市場認為聯儲局減息已成定局，美元理應走弱刺激金價向好，只是其他地區經濟也不見得較美國更好，美匯指數也沒怎麼大變化，儘管大行和分析員都相信已走到上升周期的末段。

近期支撐金價的反而是其他因素。首先是中美關係全面惡化，其他國家眼看美國如此霸道，對這個全球大哥一定有戒心，在外匯儲備分配中更傾向黃金。在今年一季度，全球央行增持黃金儲備的速度加快，共買入了145.5噸黃金，這是自2013年以來第一季度全球央行黃金儲備的最大增長。此外，人行6月10日公布的數據顯示，截至5月底，黃金儲備達6161萬盎司，較4月末增加51萬盎司，總價值798.25億美元。值得一提的是，這不僅是中國央行連續第6個月增持黃金，其環比增幅也創下近半年來最大。

金礦股宜吸勿搶 待金價破位

除了央行，投資者面對極不明朗的市場環境，亦更傾向採取多元化策略，由股、債、匯、商品、加密貨幣到黃金都有配置。黃金ETF持倉在5月中及2357萬盎司低點後便開始反彈，截至6月7日，達2432萬盎司，增幅3.2%。如果按黃金ETF淨持倉市值計算，6月7日已達326億美元，比5月中下旬的低點增加了8%。整體來看，在金價突破阻力區前，金礦股還是宜吸勿搶，惟破位後料有大量資金敢於高追。

[張兆聰 還看今朝]