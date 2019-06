有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb今午以「Why Carrie Lam must go(為何林鄭月娥必須下台)」為題發文,將她與2003年前特首董建華要為23條立法,引爆當年7月1日的遊行比較,指「歷史不斷重覆」,林鄭月娥承認她決定暫緩修例是基於周三逃犯條例二讀時示威活動變得暴力,警方被逼採取措施,她亦要果斷地做一些事盡快恢復社會的平靜及避免更多執法人員和市民受傷。

David Webb指即意味若周三的示威是和平的,猶如橡皮圖章的立法會將如常進行修例,亦代表「only the violence that made her stop(只有暴力能使林鄭停下)」,此事令人震驚的。她又不屑地將大型示威漠視為「just "part of Hong Kong"(香港的一部分)」,她昨日整體語調均指「here was nothing wrong with the bill(修例本身完全無問題)」。

David Webb又指,提出和通過不受歡迎法案均來自非民選的議員及特首,立法會70個席位中只有35個是由地方選區選出的,以及利用比例代表制去確保民主派候選人永遠不會超過35個席位中的60%,並將之分裂成小數派。此外,若香港不能容忍言論自由和公眾集會,那麼猶如橡皮圖章的立法會就會如中國、北韓及其他專制國家一樣。

David Webb又指出,目前立法會四年任期將於2020年7月屆滿,若任何一位特首在現在或將來嘗試恢復逃犯條例草案二讀等於「 political suicide(政治自殺)」,因此可以相信該法案將於2020年7月失效,並歸入國家安全法案的長期待辦事項清單。

但林鄭月娥正在borrowed time(爭取時間),她固執地認為法案是正確且不應該被撤回,此表明要不她故意無視修例對香港自治所造成的損害,要不就是其「 her masters in Beijing will not let her drop it(北京的主人不讓她撤回)」,或兩者兼而有之。因撤回代表並承認修例是錯誤的,專制的領導人永遠不會展示其弱點,而對北京而言法案是正確的,他們需要能夠引渡嫌疑人到大陸低劣的司法系統。

Webb又以股票為喻,指若林鄭是一隻股票,會建議沽空她,且目標價為零,並稱為「Carrie trade」。她已失去及無可挽回公眾的信任,她的特首任期為5年至2022年6月30日,但她已證明自己如董建華一樣是「tone-deaf (充耳不聞)」,連任是不可能。

但Webb指出,林鄭下台不會解決香港的問題,根據北京越來越親力親為的手法,下一次攻擊香港的自由僅是時間問題等。

Webb又指,在橡皮圖章佔大多數的立法會內,公眾不能視自由視為理所當然。像肌肉組織一樣,公眾要不行使自由,要不失去自由,這就是他們上周日和周三所做的事情。

他又指,和平遊行將是現在一樣可以防止惡法(Draconian Legislation)的可做之事,亦是為何他們加入的原因,永恆的警惕是自由的代價。