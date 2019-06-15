聯儲局將下周二至三議息，投資者持審慎態度，道指下跌0.07%，報26,089點；標普500指數跌0.16%，報2,886點；納指跌0.52%，報7,796點。

受惠於減息預期，標普500指數6月至今累升4.9%。總結全周三大指數皆升，道指升0.4%，標普500指數漲0.5%，納指上漲0.7%。Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle認為市場預期減對，是是影響市場的主要因素，在從聯儲局得到一些暗示前，投資者將會未能安心。

芯片商博通將全年營收預估下調20億美元，指是因為中美貿易沖突和美國對華為實施出口限制，股價急跌5.6%，博通主要客戶蘋果在盤中下跌0.7%，亦其他芯片股亦大跌，費城半導體指數下跌2.6%。

美匯指數因零售數據向好，緩解對美國經濟大幅放緩擔憂，昨收報97.35點，上升0.53%。

昨晚夜期收報26939點，跌0.36%，低水179點。ADR港股比例指數跌0.54%報26972點，騰訊折合報326.98港元，比本港收市低0.92%，匯控折合報63.81港元，比本港高收0.02%。