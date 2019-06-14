大家樂：今個財年香港開20至30間新店 定價會克制。(曾憲宗攝)

大家樂（0341）上個財年香港地區收入跌0.1%，集團首席執行官羅德承表示，去年的開店步伐有所放慢，加人期內有數間大型店舖租約期滿，亦致力提升營運效益，認為營運上有理想成績。他又稱，今年4至5月的同店銷售表現持平，因市民消費意欲十分謹慎，人流有增加，但傾向選擇單價較低的食物。

羅德承指出，香港餐飲行業競爭激烈，集團定價十分克制，會平衡「創意」及「超值」的食物組合，快餐業務期內加價1元多，令人均消費增至逾38元。他續稱，大家樂快餐現時會提供約25元的超值之選餐單，以及30元以上的創意套餐，前者可帶動人流增長，當市民消費意欲有改善，就可考慮選擇創意套餐，提升人均消費。

至於今個財年的發展計劃，羅德承預計，香港會開設20至30間分店，10間為休閒餐飲品牌，其餘為快餐店，目前已有7間大家樂落實於未來數個月開店，會選擇人流多、方便的地點，至今年需續租的店舖，較3年前簽定的租金有雙位數升幅。集團去年內地業務收入升7%，羅德承表示，今年計劃再開20間分店，主要位於一線城市，包括廣州及深圳。

記者：蕭嘉聰

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