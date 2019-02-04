港股今日繼續下挫，內地上月全國規模以上工業增加值表現遜預期，內地A股尾市下跌，拖累港股午後跌勢加劇，跌穿10天線(27150點)，曾下挫逾200點。港股三日共跌669點。

恒指今早低開113點，報27180點，早段跌幅收窄得18點後，跌幅持續擴大，一度跌穿27100點水平，維持過百點跌幅，午後幅再加劇，並跌穿上午低位，低見27051點，最多挫242點，全日收報27118點，下跌176點或0.65%，成交金額849億元；國指跌52點或0.5%，報10419點。

總結本周，恒指累升153點或0.57%；國指累升85點或0.83%。

中生製藥（1177）升1.28%，收報7.1元，是升幅最大的藍籌；恒安（1044）跌2.64%，收報57.25元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.16%，收報6.33元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；友邦（1299）跌1.67%，收報73.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

醫藥股普遍下跌，阿里健康（0241）挫4.16%，收報7.15元；康哲藥業（0867）跌2.8%，收報6.24元；三生製藥（1530）跌2.35%，收報12.48元。

美國晶片製造商博通(Broadcom)下調全年營收預測，以及國際研究機構IDC公布，今年首季歐洲智慧手機市場出貨量下跌2.74%。手機設備股受壓，富智康（2038）挫4.4%，收報0.87元；丘鈦（1478）挫3.76%，收報5.63元；舜宇（2382）跌2.21%，收報68.6元。

5G概念股受相關A股下跌，中通服（0552）挫3.99%，收報6.01元；中興（0763）挫3.95%，收報20.65元；京信通信（6168）挫3.95%，收報0.73元。

本地地產股續跌，恒地（0012）跌1.95%，收報40.3元；信置（0083）跌1.73%，收報12.5元；太古（0019）跌1.88%，收報93.8元。

發盈警的東亞（0023），料中期溢利或按年顯著下跌，東亞急挫，創1年新低，曾低見21.85元，最多挫9.52%，全日挫9.11%，收報21.95元。

翰森製藥（3692）今日主板掛牌，全日收報19.5元，較招股價14.26元高36.75%或5.24元，每手2000股，未計手續費帳面賺10480元。

昨日上市股價潛水的太興（6811），今日反彈，全日升7.58%，收報2.84元，惟仍低於招股價3元的水平。

大家樂（0341）全年多賺29%，惟香港地區收入卻罕有錄得下跌。股價全日升1.45%，收報21.05元。

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