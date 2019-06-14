早前傳出長實（1113）有意出售估值高達200億元的上海普陀區「高．尚領域」綜合項目，外電今日更引述長實發言人表示，接獲出價建議，但不會出售該項目的股權。惟長實其後澄清指，出售項目純屬傳聞，「公司收到出價建議，並不代表公司接受或會出售項目權益」。

長實今天在上海推出高·尚領域之住宅項目「領寓」首批房源，合共超過1000個單位。長實企業事務總監班唐慧慈在回應彭博有關出售「高．尚領域」項目權益時，表示早前有消息指長實打算出售高·尚領域項目純屬傳聞，公司收到出價建議，並不代表公司接受或會出售項目權益。」

「高．尚領域」項目總建築面積逾110萬平方米，是結集商場、辦公室、住宅、服務式住宅及酒店物業。長實在2006年聯合浙江和潤集團以底價22億元人民幣獲得該地塊，並由長實持有60%股權。

早在集團業績會長實主席李澤鉅被追問是否出售上述項目時，他表示「呢度係長江，啲嘢好均真，點會聽傳聞？」他又否認要撤出中國，並形容做地產有買有賣是日常運作，集團每日收到好多「offer（要約） 」，但不代表想賣。

相關報道：

【內媒炮轟】內媒狠批李嘉誠用潛規則謀利 蛀蝕中國經濟根基

【內媒炮轟】被指「套現走人」 長實：在內地投資規模龐大

【長實賣嘢？】傳長實考慮出售上海項目高·尚領域 估值約200億人幣