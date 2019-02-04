隔晚美股回升，內地A股今早反覆向下。本港政治局勢未見明朗，港股連跌兩日後，今早繼續向下，半日跌穿10天線(27154點)。

恒指今早低開113點，報27180點，甫開後一度跌幅收窄得18點，隨後表現持續向下，約上午10時左右低見27095點，最多跌199點，其後略回順，於27120點至27200點區間上落，半日收報27153點，下跌141點或0.52%，成交金額364億元；國指跌35點或0.34%，報10436點。

中石油（0857）升1.89%，收報4.31元，是升幅最大的藍籌；太古（0019）跌2.35%，收報93.35元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.32%，收報6.34元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點； 友邦（1299）跌1.2%，收報74.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。另外，重磅股騰訊（0700）半日跌0.72%，收報331.8元；匯控（0005）跌0.47%，收報64元。港交所（0388）跌1.07%，收報259.6元。

發盈警的東亞（0023），料中期溢利或按年顯著下跌，東亞急挫，創1年新低，最多跌8.7%，半日下挫7.87%，收報22.25元。其他銀行股亦下跌，中銀香港（2388）跌2.13%，收報29.85元；恒生（0011）跌1.68%，收報192.7元。

美國晶片製造商博通(Broadcom)第二季營收遜預期，並下調全年營收預測，拖累手機設備股受壓，丘鈦（1478）跌2.56%，收報5.7元；聯想（0992）跌2.38%，收報5.74元；舜宇（2382）跌1.85%，收報68.85元。

部分5G概念股跌幅較顯著，中國優通（6168）挫6.58%，收報0.71元；中通信（0552）挫3.83%，收報6.02元；京信通信（2342）跌2.3%，收報1.7元。

汽車股繼續向下，廣汽（2238）挫3.18%，收報7.04元；比亞迪（1211）跌2.25%，收報45.6元；長汽（2333）跌1.62%，收報5.47元。

翰森製藥（3692）今日主板掛牌，半日收報17.96元，較招股價14.26元高出25.95%或3.7元，每手2000股，未計手續費帳面賺7400元。

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